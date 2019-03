Tennis : Lucas Pouille toujours à court de forme à Miami

Le Nordiste, 30e mondial, s'est incliné face à l'Espagnol Albert Ramos Vinolas (86e) en trois sets 4-6, 6-4, 6-3.



Depuis qu'il atteint le dernier carré de l'Open d'Australie en janvier, Pouille a participé à trois tournois et a perdu ses trois matches. Il ne s'est toujours pas remis d'une grippe carabinée qui l'avait cloué au lit pendant huit jours en février.



"Cette élimination s'explique par un manque de matches de compétition, j'ai fait deux matches en un mois", a-t-il rappelé. "Je ne suis pas exténué, mais je n'ai pas l'énergie. J'ai eu de petites douleurs qui sont arrivées, donc on n'a pas pu s'entraîner comme on le voulait. Là je vais avoir deux-trois semaines pour me faire une vraie préparation", a souligné Pouille, entraîné par Amélie Mauresmo.



"J'aurais préféré ne pas tomber malade et jouer février-mars normalement, mais ça fait partie de ce début d'année. Il va falloir que je mette cette période derrière moi et partir sur quelque chose de nouveau", a-t-il espéré.