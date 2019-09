“Territoires d'innovation” : le projet dunkerquois sélectionné pour bénéficier d'une aide de l'Etat

L’État investit 450M€ dans 24 projets innovants qui préparent l’avenir de notre pays : accélération de la transition écologique et agricole, montée en gamme de notre industrie...Notre démarche : reconnaître ce qui marche dans nos territoires et apporter notre soutien. pic.twitter.com/ZSok8QbyWb — Edouard Philippe (@EPhilippePM) September 13, 2019

En déplacement dans la Drôme ce vendredi 13 septembre, Edouard Philippe a dévoilé la liste des lauréats du programme « Territoires d’innovation », qui se partageront une enveloppe globale de 450 millions d'euros et profiteront d’un accompagnement. Parmi les 24 candidatures sélectionnées se trouve un projet mené par la Communauté Urbaine de Dunkerque (Nord). C’est le seul territoire de la région intégré dans la sélection.L’aide de l’Etat, intégrée au Programme d’investissement d’avenir , se répartit entre des subventions (pour un total de 150 millions d’euros) et 300 millions d’euros d’investissements publics. A travers cette action, le gouvernement annonce vouloir « accélérer les grandes transitions dans ces territoires », notamment dans les domaines de l’écologie, « de la société de compétences et d’économie d’innovation ».Le projet retenu, intitulé « Dunkerque, l’énergie créative » se concentre notamment autour de « la transition énergétique [du] complexe industrialo-portuaire », a développé sur Twitter Patrice Vergriete . Le maire de Dunkerque et président de la Communauté Urbaine évoque pour se faire un investissement total de 288 millions d’euros.