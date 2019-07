Tour de France à la voile 2019 : top départ vendredi 5 juillet, à Dunkerque

Préparatifs du tour de france à la voile à Dunkerque

Reportage de Jean-Marc Devred

15 jours de navigation

Le parcours de la Tour voile 2019 5-7 juillet : Acte 1 à Dunkerque (Nord)

8-9 juillet : Acte 2 à Fécamp (Seine-Maritime)

10-11 juillet : Acte 3 à Jullouville (Manche)

13-14 juillet : Acte 4 à Sables-d'Olonne (Vendée)

16-17 juillet : Acte 5 à Port Barcarès (Pyrénées-Orientales)

18-19 juillet : Acte 6 à Hyères (Var)

20-21 juillet : Acte 7 à Nice (Alpes-Maritimes)



Le départ du Tour de France à la voile sera donné vendredi 5 juillet, à Dunkerque. 23 équipes vont s'affronter.Née il y a 41 ans, cette compétition propose des courses en stade nautique et des raids côtiers à bord de petits multicoques de 7,25 m. Pour la première fois cette année, un classement mixte sera proposé pour les équipes composées d'au moins une femme par jour. Une volonté de "davantage mettre en lumière les talents féminins." Après le départ en mer du Nord, les navigateurs longeront les falaises d'Étretat pour le deuxième acte à Fécamp, avant de rallier Jullouville dans la baie du Mont-Saint-Michel.À la mi-juillet, pour l'acte 4, ils quitteront la Normandie pour les Sables d'Olonne, la seule escale atlantique. Pour les trois ultimes étapes, direction la Méditerrannée : Port Barcarès, Hyères et Nice.Un programme alléchant qui s'achèvera le 21 juillet et pour la sixième fois consécutive, au bord de la promenade des Anglais. Le rythme sera sans doute effréné, puisque les équipes devront naviguer 15 jours sur les 17 jours au total de confrontation.En 2018, c'est le bateau Lorina Limonade Golfe du Morbihan, skippé par Quentin Delapierre, qui a remporté la Tour voile Pour venir voir les bateaux et assister aux compétitions, rendez-vous sur la plage de Malo-les-Bains face au Kursaal, du 5 au 7 juillet, comme le détaille France Bleu.