Transat AG2R : le Nordiste Thomas Ruyant et son coéquipier Adrien Hardy victorieux à Saint-Barth !

[1/2] Bravo au duo Adrien Hardy et Thomas Ruyant. Impressionnants de rapidité sur cette 14ème édition de la #TALM pic.twitter.com/OvmdHZz5rv — Joël Destom (@JoelDestom) May 10, 2018

Partisde Concarneau (Finistère) avec 18 autres concurrents, Hardy et Ruyant ontheure locale (00h48 heure de Paris), soit11 heures 48 minutes, établissantqui se disputait pour la 14e fois.Le duo a effacé des tablettes le temps de 19 j 22 h nécessaire à Kito de Pavant et Pietro d'Ali (Groupe Bel) pour gagner en 2006. En remportant la course,et son coéquipier Adrien Hardy se sont offert unsur leur parcours respectif de marin.Hardy, 2e de la Solitaire du Figaro 2017, n'avait encore pas fait mieux que 3e alors que(en Class 40), prenait part pour la première fois à cette transatlantique de renom sur des voiliers Figaro Bénéteau 2.pour aller chercher cette victoire et ne rien lâcher", a souligné Ruyant. "C'était une super transat mais c'était. On a fait chacunOn s'est fait mal à la barre".A 36 ans,: il est le premier navigateur à remportersur trois supports différents avec ses succès sur la Mini Transat (en 2009 en 6.50), sur la Route du Rhum (en 2010 en Class 40) et sur l'AG2R (en 2018 en Figaro).Ces'est imposé avec une avance estimée à une heure trente minutes sur ses rivaux les plus proches, Sébastien Simon et Morgan Lagravière (Bretagne CMB Performance), attendus sur l'île française vers 20h30 (2h30 heure de Paris).Le podium devait être complété par Gildas Mahé et Nicolas Troussel (Breizh Cola). Hardy/Ruyant auront parcouru 4216 milles (7808 km), de Concarneau à Gustavia, sur l'île antillaise de Saint-Barthélemy, via une marque de passage à La Palma (Les Canaries).