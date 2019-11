Transat Jacques Vabre : le skipper dunkerquois Thomas Ruyant termine 4e après une folle remontée

Une première pour le bateau

"C’est de loin ma meilleure 4ème place à Bahia ! (Après 2015 et 2017 ndlr). Cette course a été énorme, avec de multiples rebondissements. Prendre dans ces conditions une quatrième place, pour notre première course, même pas la 10ème sortie du bateau depuis sa mise à l’eau, face à un tel plateau…. Nous sommes vraiment heureux !", s'est exclamé Thomas Ruyant dimanche soir, à son arrivée à Salvador de Bahia au Brésil, après 14 jours et près de 6 heures de course en mer.Le Dunkerquois est parti le 27 octobre du Havre à bord de son tout nouvel Imoca "Advens for Cybersecurity" avec son binôme Antoine Koch, huit semaines à peine après la première mise à l'eau de son engin. Le début de course a été rapidement rendu compliqué, avec un arrêt contraint le 28 octobre à Cherbourg suite à une défaillance de vérins de pilotes automatiques. Les skippers ont alors vu filer la flotte et les meilleurs skippers qui ont pu creuser un premier écart en tête. A la pointe de Bretagne, Ruyant et Koch pointaient à la 29e place de la Transat !Mais les deux hommes n'ont rien lâché et ont filé à toute allure, se permettant même de rêver en fin de course à un podium. Après une folle remontée, ils terminent la Transat Jacques Vabre à une belle (et inespérée) quatrième place."Nous avons effectué une superbe remontée. C’était très excitant. Cela s’est fait petit à petit. Plus on avançait, et plus on comprenait le mode d’emploi du bateau, et plus on accélérait. On a bien navigué avec Antoine ! C’est une belle récompense, pour toute l’équipe", s'est félicité Thomas Ruyant à l'arrivée. "Il me tarde à présent d’écrire le manuel en solitaire (sur son nouveau bateau, ndlr). On va commencer dans 10 jours avec le convoyage retour en solo. Ce sera forcément plus compliqué, mais à un an du Vendée Globe, on va y aller progressivement, par paliers, avec toute l’équipe pour trouver ce nouveau mode de fonctionnement en solitaire. Cette Transat Jacques Vabre a été une aventure humaine passionnante. Antoine a été le co-skipper que j’attendais, très grand marin, analyste pertinent de la technique du bateau. J’ai beaucoup appris à son contact".Le départ du Vendée Globe 2020 sera donné le 8 novembre prochain.