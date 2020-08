Traversées de la Manche : huit migrants secourus dans le chenal de Dunkerque

© PREFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD

Huit migrants ont été secourus dans le chenal de Dunkerque, ce mardi 25 août, a indiqué la préfecture maritime Manche Mer du Nord dans un communiqué.L'opération s'est déroulée dans la matinée : le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) a été alerté vers 8H45 de la présence d'une embarcation de migrants en difficulté à cet endroit. Plusieurs navires sont alors dépêchés sur place, et notamment la vedette SNS 276 Notre Dame-des-Flandres de la SNSM, qiu est la première à arriver sur les lieux.Là, elle prend en charge les huit naufragés avant de les déposer au port de Gravelines, aux alentours de 10H, où les attendaient le SDIS 59 et la Police aux Frontières (PAF).Si vous êtes victime ou témoin d’un événement de mer, composez par téléphone le 196 ou par VHF sur le canal 16.