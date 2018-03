Trois Oscar pour le film “Dunkerque”

Nommé dans 8 catégories, le film "Dunkerque" dea remporté trois statuettes lors de la 90ème Cérémonie des Oscars :(Lee Smith),(Richard King et Alex Gibson). Trois Oscar dits "techniques" qui récompensent la prouesse technologique et cinématographique réalisée par l'équipe du film.Le film tourné sur les plages den'a pas obtenu d'Oscar dans les catégories reines du "meilleur film" et "meilleur réalisateur"."La Forme de l'eau" du Mexicain Guillermo del Toro a été sacré Oscar du meilleur film, remportant au total 4 prix lors d'une cérémonie marquée de vibrants appels contre les discriminations sexuelles et raciales.