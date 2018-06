USDK : les handballeurs parodient Gilbert Montagné pour promouvoir les abonnements

Karaoké USDK: "Viens t'abonner"



"On a bien ri"

Mélanie Lefebvre, responsable communication de l'USDK, chante avec les joueurs sur "Viens t'abonner", détournement de "Viens danser" de Gilbert Montanier. / © Capture Dailymotion - USDK

Autotune peut sauver des vies! Pas cette fois mais on a bien rigolé et c’est ça le plus important dans la vie! Alors, tu #ViensTabonner ? Bel été à tous! Et la bise à @montagnegilbert qu’on adore en passant! #hommage #fun #karaoké #LEspritdeDunkerque https://t.co/RkYj2NKd0P — Dunkerque Handball (@USDKDunkerque) 13 juin 2018

"Ce serait beaucoup moins drôle s'ils chantaient super bien !". On est d'accord avec la responsable communication de l'USDK, les handballeurs ne sont pas forcément de grandes voix !C'est elle,, qui a eu l'idée d'unepour la campagne d'abonnements pour la saison 2018/2019, en choisissant un tube de l'été incontournable : "Viens danser" de. Mélanie en a détourné le texte pour en faire le titre "Viens t'abonner", qu'elle a soumis àet. Objectif : "Faire un truc sympa, drôle et décalé, et ne pas se prendre au sérieux". Le pari est plutôt réussi, avec le concours d'une agence de communication dunkerquoise.La vidéo de 2'27 a été tournée en un peu plus de deux heures la semaine dernière dans l'antre de l'USDK, aux. Munis d'et parés de larges sourires, les joueurs dansent sur le terrain, en tribunes, en coulisses, et sont "coachés" vocalement par Mélanie Lefebvre, elle-même chanteuse à la ville. Elle est d'ailleurs la seule à être juste et en rythme, sur cette version détournée !"L'enregistrement n'a pas été facile parce qu'ils ne sont pas chanteurs et ils ont découvert les paroles à la dernière minute. Ils sont meilleurs handballeurs que chanteurs et tant mieux, c'est ce qu'on leur demande !" chambre-t-elle. "J'ai de la chance parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux, ils n'ont pas peur du ridicule... c'est plutôt sympa de pouvoir travailler avec des joueurs comme ça, on a bien ri !".Lespour la saison 2018/2019 de l'sont ouverts depuis la mi-mai. Les handballeurs dunkerquois démarreront ce nouvel exercice par un déplacement àdébut septembre, pour le premier tour de la. Le championnat, dont on ne connaît pas encore le calendrier, doit reprendre mi-septembre.