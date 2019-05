L'USL Dunkerque assure son maintien en National à l'avant-dernière journée de championnat

La victoire capitale de l'USLD face à Marignane Gignac (2-0, 32ème journée)

Le héros d'hier soir se nomme Paul Arnold Garita. Auteur d'un doublé, l'attaquant Dunkerquois a fructifié les efforts des "Bleu et Blanc" dans cette course au maintien, et permis aux siens de gagner 2 buts à 1 dans l'Oise. En position de relégable 27 journées sur 33, l'USLD a donc réussi son sprint final et pourra fêter le maintien avec ses supporters lors de l'ultime rencontre, vendredi prochain au stade Tribut face à Avranches."Le doublé ça fait du bien, mais c’est surtout la victoire qui fait du bien. On a gagné ce match et c’était le plus important pour le club, pour la ville, pour nous", a réagit après match le buteur dunkerquois, sur le site internet du club . "C’est vraiment incroyable, je suis très content. On est sur notre lancée, c’est notre septième match sans défaite. On a vraiment trouvé une équipe sur cette fin de saison et automatiquement ça se ressent sur le terrain".La claque à domicile de la 26ème journée contre Bourg-en-Bresse Peronnas (défaite 4-1) peut être considérée comme un tournant. Depuis, les Maritimes sont invaincus, enregistrant 4 victoires pour 3 nuls. Avec 40 points, ils disposent désormais de 4 points d'avance sur le premier relégable, Tours, et une seule rencontre donc à disputer."On est très heureux pour ces joueurs qui n’ont finalement pas lâché et qui y sont arrivés. [....] C’est un travail de longue haleine, on a eu de longues discussions avec le groupe, on a pris des décisions fortes et ça a payé, tant mieux", a commenté Claude Robin, coach de l'USLD. "On ne retiendra que le dénouement. Cette saison a été la plus difficile pour moi. A présent, on va bien apprécier. Je vais savourer ce moment parce qu’on a vraiment souffert », ne cachait pas l'entraineur dunkerquois.Reste à finir en beauté donc lors de l'ultime journée vendredi prochain contre Avranches et ainsi récompenser les supporters qui y ont cru jusqu'au bout.