L'USL Dunkerque s'impose à Toulouse pour son retour en Ligue 2

Cela faisait 24 ans que Dunkerque n'avait plus évolué en deuxième division : ce samedi, les Maritimes, promus de National (3division), ont eu l'honneur d'ouvrir la nouvelle saison de Ligue 2 à Toulouse, en match légèrement avancé.Rétrogradés de Ligue 1, les Toulousains - rachetés par le fonds américain RedBird Capital Partners - font naturellement partie des candidats à la (re)montée. Mais c'est l'USLD qui se crée les occasions les plus dangereuses en première mi-temps, grâce à son attaquant Malik Tchokounté qui bute à deux reprises sur Maxime Dupé, le gardien du TFC (8et 18minutes).Qu'on se le dise, les Nordistes jouent sans complexe... mais pêchent encore dans la finition. Le score à la mi-temps reste nul : 0-0.Aux retours de vestiaires, Dunkerque va enfin trouver la faille : sur un ballon mal dégagé par la défense toulousaine, Harouna Sy centre dans la surface pour la tête de Nicolas Bruneel qui trompe Dupé.Entré en jeu à la mi-temps à la place de Leverton Pierre, le jeune milieu de terrain de 23 ans, natif de Coudekerque-Branche, signe là son tout premier but en Ligue 2. Une belle revanche après avoir été longtemps écarté des terrains la saison dernière, à cause d'une grave blessure au genou droit (rupture des ligaments croisés).Après l'ouverture du score dunkerquoise, Toulouse va pousser pour revenir au score. En vain... Dunkerque s'impose 0-1 et devient très provisoirement - en attendant les autres matches de la soirée - le premier leader de ce championnat de Ligue 2 2020-2021."Bien joué les garçons. Il n’y a aucun doute sur vos qualités humaines et sur vos envies. Merci à vous. Maintenant on remet ça le week-end prochain", s'est entousiasmé sur Twitter le président de l'USLD Jean-Pierre Scouarnec.