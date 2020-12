L'USL Dunkerque sanctionné d'une "rétrogradation à titre conservatoire en fin de saison"

[COMMUNIQUÉ 📝] L'USL Dunkerque fait appel suite à la décision prise par la DNCG ! #TeamUSLD 🔵⚪👊https://t.co/rW8mRGc2Uj — USL DUNKERQUE (@usldunkerque) December 3, 2020

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé jeudi 3 décembre avoir prononcé la "rétrogradation à titre conservatoire en fin de saison" du club de Dunkerque. Le club de Ligue 2 entend faire appel de cette décision."Suite à sa dernière audition devant la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion, NDLR), ce jeudi 03 décembre 2020, l'USL Dunkerque s'est vue notifiée un encadrement de sa masse salariale, une interdiction de recruter et une rétrogradation à titre conservatoire en fin de saison", écrit le club dans un communiqué Le président du club Jean-Pierre Scouarnec "a pris note de cette décision et ne souhaite pas la commenter. En revanche, le club maritime a d'ores et déjà indiqué qu'il fera appel de la décision prise par l'organe de contrôle du football professionnel français", poursuit le club.Promu en début de saison, Dunkerque occupe actuellement la 11place du classement de la Ligue 2, après 13 journées.