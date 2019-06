VIDEO - Vague de chaleur : une bonne nouvelle pour le tourisme sur la Côte d'Opale

Vague de chaleur : une bonne nouvelle pour le tourisme sur la Côte d'Opale

Ils sont tous à la recherche d'un peu de fraicheur. Sur le sable dunkerquois, les touristes sont nombreux. Des Français, des belges, venus prendre un bain de soleil et bénéficier d'un petit vent frais, très agréable en période de canicule."Moi je viens des portes de l'Avesnois. Même si dans l'Avesnois, il y a la forêt, ici, il y a la mer. On peut se baigner." exlique une touriste qui reconnaît qu'il fait "plus frais"que dans les terres et qu'il y a "un petit peu d'air"."On vient de Reims", raconte un couple. "Il fait beau et chez nous il va faire trop chaud, alors on en profite, il va faire moins chaud ici..."Un coup de chaud qui touche tout le pays et qui profite aux côtes du Nord. Pour les restaurateurs du front de mer, cette semaine de canicule s'annonce comme un coup de pouce. Comme l'atteste un restaurateur du front de mer :"C'est une semaine qui va être bénéfique (...) surtout elle arrive au bon moment. car le mois de mai a été catastrophique. le mois de juin s'annonce quand même mieux...C'est une bonne aubaine."Hausse de la fréquentation aussi pour les hôtels de Dunkerque. Celui-ci n'est pas encore complet. Mais avec le soleil, les réservations vont s'intensifier tout au long de la semaine, comme l'explique le directeur d'un établissement de la ville :"Mercredi, jeudi voire vendredi, on est capable de réserver 50/60 chambres pour samedi ou dimanche. Là, pour l'instant on a la moitié de l'hôtel qui est rempli. Même samedi, on peut prendre 20 chambres sur la journée si vraiment le temps est propice à la détente."Un tourisme boosté en période de canicule. Dunkerque attire les visiteurs au delà des frontières de la région."Traditionnellement, ce qu'on remarque ces derniers étés, c'est qu'on a de plus en plus de personnes du sud de la France qui viennent dans le nord pour respirer. Donc, là on se dit qu'à la faveur de vacances anticipées, on peut avoir plus de visiteurs qui viennent respirer un peu chez nous," s'enthousiame Sabine L'Hermet, la directrice de l'Office de Tourisme de Dunkerque.Dunkerque profitera d'une belle météo toute la semaine. 28 degrès sont attendus ce weekend.