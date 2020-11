Vendée Globe: cap à l'ouest pour le Dunkerquois Thomas Ruyant

Les foilers comme "LinkedOut" reviennent dans le match. • © Pierre Bourras - TR Racing

1è vacation Ruyant

Alors que les skippers abordent le Cap Finisterre, les écarts se sont grandement réduis ces dernières heures. Les « non-foilers » qui avaient opté pour le sud en premier, et qui menaient la course hier – Damien Seguin (Groupe APICIL), Maxime Sorel (V and B – Mayenne), Jean Le Cam (Yes We Cam!), Romain Attanasio (PURE-Best Western Hotels & Resort) - ont vu revenir les « foilers » à l’ouest.Parmi les favoris, on distingue déjà deux types d’approches. Armel Tripon (L’Occitane en Provence), Thomas Ruyant (LinkedOut) et Louis Burton (Bureau Vallée 2) ont été les premiers à virer de bord, cap à l'ouest. Cela devrait leur permettre d'être les premiers à bénéficier de 20 noeuds de vent en fin de matinée. En revanche, ceux qui sont situés plus au sud, à l'image de Charlie Dalin (Apivia) et Kevin Escoffier (PRB) auront des conditions similaires seulement en fin de journée.Jérémie Beyou (Charal) , en tête à 8 heures ce matin, et Nicolas Troussel (CORUM L'Épargne), eux, filent encore vers le sud. Ils attendent de « récupérer du vent de sud, sud-est » dixit Troussel pour pouvoir virer de bord et partir vers l'ouest.Les conditions vont donc se durcir en fin de journée. 30 noeuds de vent de sud sont attendus avec des rafales à 40 noeuds et surtout une mer forte et creuse qui ne sera pas facile à négocier pour les "foilers".Lors de la première nuit de course, Thomas Ruyant a connu un incident mineur, mais qui l'a retardé. Une voile roulée s'est "déhookée". En clair, dans le cas d'un voilier, un hook est un système qui permet de hisser une voile à la position souhaitée, de la bloquer avec un système de crochet et éviter ainsi de garder de la tension dans la drisse. Dans sa vacation, le Dunkerquois déclarait qu'il effectuerait cette réparation dès que les conditions le permettraient.Au classement de 8h (GMT) ce mardi, le marin nordiste pointait à la 26è place, à 61 miles nautiques ( 115km), du leader Jérémie Beyou. Mais il avait retrouvé de la vitesse, en naviguant à 12 noeuds de vent (soit 22 km/h), après une période de pétole.Il espère retrouver du vent dès la fin de matinée pour poursuivre sa remontée.