Vendée Globe: le Dunkerquois Thomas Ruyant va courir pour les exclus du monde du travail

Le bateau de Thomas Ruyant a été mis aux couleurs de "LinkedOut" dans son chantier de Lorient. • © Pierre Bourras - TR Racing

Lutter contre l'exclusion

"Plus mes performances seront grandes, plus le message de LinkedOut sera entendu" Thomas Ruyant

"LinkedOut", c'est une plateforme qui. permet de viraliser les CV des candidats sur les réseaux sociaux pour générer des opportunités d’emploi. Un outil pour aider les travailleurs les plus démunis à se réinsérer dans le monde du travail. Ce réseau social est soutenu par l'association "Entourage", qui aide les SDF.Lors de son précédent Vendée Globe, avec "le Souffle du Nord", Thomas Ruyant portait déjà les couleurs d'une ONG d'information," Imagine", créée par la journaliste nordiste Frédérique Bedos.Le voilier ultra-moderne du skipper nordiste ne portera donc pas le nom de son partenaire principal, la société lilloise "Advens", spécialisée dans le cybersécurité.Un choix du coeur pour son PDG boulonnais Alexandre Fayeulle." J'avais déjà participé à l'aventure de Thomas lors du précédent Vendée Globe au sein du Souffle du Nord, qui rassemblait de nombreuses entreprises. J’ai eu un coup de cœur pour LinkedOut, l’équipe, le concept qui allie la technologie numérique et la solidarité. J’avais une notion très floue de ce qu’était l’inclusion. J’ignorais complètement l’ampleur de l’exclusion en France.Parallèlement avec Thomas , on voulait donner une dimension sociétale à notre partenariat. On voulait offrir de la visibilité à une association, une cause". D'où ce choix de plus en plus en vogue dans les milieux de la voile, même si le naming commercial reste majoritaire.Depuis son arrivée aux Sables-d'Olonne, Thomas Ruyant a pu rencontrer des personnes suivies par l'association et son réseau. Il a même eu l'occasion d'en faire naviguer depuis la remise à l'eau du bateau suite au confinement du printemps. Et même durant la quatorzaine qu'il a observé, il a poursuivi ses contacts via les réseaux sociaux. 80 précaires seront ainsi suivis durant ce Vendée Globe.Seule déception pour eux : ils ne pourront pas suivre le départ comme prévu avant l'instauration du 2è confinement. Le chenal et le port seront interdits d'accès au public. "Advens" avait invité 200 personnes, dont des membres de "LinkedOut", pour suivre le départ, à terre et en mer. Mais le Gouvernement en a décidé autrement et les organisateurs ont dû fermer le village de la course le 30 octobre, et organiser un départ à huis clos.Mais le marin Nordiste ne manquera pas de communiquer avec eux durant son périple. L'objectif de l'association "Entourage" est de permettre à 80 personnes précaires de retrouver un emploi durant le Vendée Globe ! Un défi à la mesure de celui de Thomas qui va lutter contre les éléments durant plusieurs semaines." Plus mes performances seront grandes,plus le message de LinkedOut sera entendu ", affirme cet enfant de Jean-Bart qui a pris totalement à coeur cet engagement social au profit des plus démunis.Thomas espère également que son aventure permettra de collecter des fonds pour le projet "LinkedOut", notamment grâce à la participation à la course virtuelle solidaire sur Virtual Regatta. Un euro sera reversé pour 100 miles parcourus. Les partcipants sont extrèmement nombreux et la course est longue, d'où l'intérêt de cette formule.D'ores et déjà, la communication est un vrai succès avant même le départ de la course. Ruyant a multiplié les sollicitations mediatiques autour de ce projet social innovant.Quant il quittera les pontons de Port-Olonna dimanche matin, il aura certainement une pensée pour ces exclus du monde de travail auprès desquels il s'est engagé, ainsi que ses partenaires et toute son équipe.