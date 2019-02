VIDÉOS. Bal du Chat Noir : la saison 2019 du carnaval de Dunkerque est officiellement lancée !

Carnaval de Dunkerque : le bal du chat noir 2019

Bal du Chat Noir 2019 à Dunkerque : parole aux carnavaleux

Cô Boont'che Bal du chat noir 2019 ! Un v'lours !

Fifres et tambours tonnent déjà depuis quelques semaines dans certaines villes et villages , mais c'est ce samedi 9 février à minuit, que la saison 2019 dua été lancée officiellement par le maire. Comme le veut la tradition, c'est dans unchauffé à blanc pour le(organisé par l'association des), que l'édile a inauguré ces semaines de festivités à venir Des milliers de carnavaleux ont ainsi fait la fête toute la nuit, entreet danses endiablées, entre petites et grande salles, pour le premier desqui vont rythmer la saison (le dernier étant le Printemps, le 23 mars)."On y va, on fonce ! On ne pense plus à rien et on est en communion tous ensemble" a déclaré samedi soir Cô Boont'che, le tambour major.Après la bande d'ce 10 février, le Kursaak accueillera le 17 le(Nuit de la Rose). Retrouvez tout le programme du carnaval de Dunkerque 2019 ici