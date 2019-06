VIDEO. “La Boulette” de Diam's reprise par le duo dunkerquois Strunt

"La Boulette" de Diam's repris par Strunt

Me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, paroles de La Boulette de Diam's.



Le duo Strunt a choisi le musée du LAAC de Dunkerque pour enregister cette cover. "On a grandi avec mon frère Sylvain, à Dunkerque, c'est un lieu emblématique d'ouvertue à la culture tout ça ... Et puis moi, je faisais du roller dans le parc car c'est un endroit trop "cool"", dévoile Vincent. Ce musée d'Art Contemporain qui, avec son jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, est un Lieu d’Art et Action Contemporaine, propose l'expo "Gigantisme" jusqu'au 20 mai 2020.

"Il y a comme un goût de haine quand je marche dans la ville … Il y a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie …" Ce sont les quelques phrases de La Boulette qui restent en tête à la moindre écoute.Avec des voix plus arrondies, une certaine langueur, une "guitasse" dans une la main, un djembé et un synthé, le duo Strunt - transformé en trio pour l’occasion - offre leur regard à ce tube.Le duo Strunt, c’est Vincent Legrand et Maud Choteau. Ils ne sont pas rappeurs, mais plutôt chanteurs à texte, touche-à-tout, musiciens et danseurs… Ils sont surtout de la même génération "Non-non" que celle de Diam's ."On a trouvé que les textes étaient forts et, malheureusement, d’actualité. Et puis, c’est écrit par une femme et moi, je trouve ça cool", nous explique Maud Choteau. Strunt , c’est l’histoire d’une rencontre. Celle qui a eu lieu entre la danseuse Maud Choteau et le musicien Vincent Legrand. De projets théâtres en projets musicaux, ils se croisent sur scène un jour de 2016 et ne se quittent plus pour créer leur univers commun. Puis les deux compères sortent rapidement leur premier EP " Latence et Fulgurance ", suivi d'une série de concerts.Un peu à la manière du groupe les VRP , de leurs textes loufoques ou de leurs instruments bidouillés comme "la contrebassine" et un peu à la manière des Lénine Renaud ou de Marcel et son orchestre, Strunt chante son univers décalé.Cet univers étonnant pour lequel le Géo Trouvetou du groupe, Vincent Legrand, a inventé son propre instrument, "la guitasse". "J’aime bien jouer plein d’instruments et si je pouvais faire tous les instruments, ce serait super, mais je n’ai que deux mains", raconte le musicien dans une interview podcastée de RPL Radio.Avec sa "guitasse", Vincent joue donc de la guitare et de la basse en même temps sur son instrument modifié. Un micro rajouté sur les deux cordes graves de la guitare, direction les effets d'une "pédale octaver", ce qui lui permet de jouer de la basse et de la guitare en même temps.Un univers décalé et des textes à l’autodérision assumée et au second degré continuel. Des textes écrits sous forme de comédie jouée pour critiquer la société. Avec un rien d’impertinence, Strunt reste à contre-courant du monde et est parfois militant. Strunt assume ces textes "à faire rire ou réfléchir". " Dans nos chansons , il y a forcément un fond de révolte, d’amusement, de second degré, de cynisme, mais l’idée n’est pas de donner des leçons aux uns et aux autres", explique Maud Choteau dans une interview à Pédromadaire Exemple avec leur chanson Timeline où l’utilisation irréfléchie des réseaux sociaux est dénoncée. Avoir des amis éphémères, êtres épiés par des trolls aux "commentaires moisis" et ne plus avoir d’intimité, tel est le quotidien d’un internaute décrit par la chanson.Des internautes qui, semble-t-il, n’ont plus que des banalités à échanger comme "Il neige voilà, c’est l’hiver… Oh tiens! Il a pensé à mon anniversaire ... Il a couru trois kilomètres...".Comme pour un retour aux sources, les musiciens sont en pleine nature, assis dos à dos sur une bûche. Ils ne se parlent pas, car chacun regarde son portable en marmonnant "J’ai le fil d’actualité qui est un peu déprimé, j’ai la timeline un peu down".Pour les voir en concert, ce sera le mercredi 19 juin La Maison - MJC Centre Social de Tourcoing.