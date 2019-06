VIDEO. “Ça va Roubaix ?” : quand le chanteur Bilal Hassani oublie qu'il est en fait à Dunkerque

Bilal Hassani - CA VA ROUBAIX ?

Petit moment gênant pour Bilal Hassani, le réprésentant français au concours de l'Eurovision cette année. En concert au Kursaal de Dunkerque le 31 mai dernier, il a ponctué une de ses chansons d'un "Ça va Roubaix ?" qui a fait rire la salle.La scène a été filmée, publiée sur Youtube et repérée par La Voix du Nord . On y découvre que le chanteur s'est très bien et très vite rattrapé en modifiant les paroles de sa chanson "Roi" : « Et ce soir on est à bien à Dunkerque, j’ai dit n’importe quoi, je vous prie de m’excuser, tous les Dunkerquois ! ».Bilal Hassani était à Dunkerque dans le cadre d'un concert organisé par la radio locale Delta FM. Il sera effectivement à Roubaix pour le NRJ Tour ce samedi 8 juin. On guettera donc un petit "Ça va Dunkerque ?"...