VIDÉO. Coronavirus : des carnavaleux se rassemblent en nombre à Dunkerque malgré les interdictions

Fierté et indignation

#Dunkerque, cette ville pas comme les autres ! pic.twitter.com/Piq0mJmW0C — Max Combe (@MaxCbe) March 14, 2020

En pleine pandémie ... J'ai la chance de me trouver confiner dans ma ville de #Dunkerque avec ce genre de joyeux écervelés. La con-vivialité bien de chez nous est devenue notre d'Achille. 😔😷 J'ai honte que mes concitoyens soient des irresponsables égoïstes et en soient fiers. https://t.co/dXQC5jUoEP — Moufette (@Moufette59) March 15, 2020

Tu peux pas comprendre le carnaval de Dunkerque là-bas c'est une religion. Es-ce plus malin d'aller à l'église ou dans une mosquée ? Je ne crois pas — Benobo (@Benobo4) March 15, 2020

Je survalide ce que tu dis @DeGuN_OW ! À Dunkerque hier soir, 250 carnavaleux se sont rassemblés sans autorisation en prétextant "faut pas arrêter de vivre" Mais bordel vous comprenez qu'avec cette attitude vous mettez tous vos proches en danger? — SB_Mist (@SB_Misth) March 15, 2020

Alors que la saison 2020 du carnaval de Dunkerque a été prématurément écourtée pour cause de coronavirus, avec l'annulation des derniers bals et bandes, des "masquelours" se sont rassemblés en nombre samedi soir dans la cité de Jean Bart.Peu après l'annonce par le Premier ministre Edouard Philippe de la fermeture à partir de minuit ce 14 mars notamment des bars et restaurants, environ 250 personnes déguisées, selon La Voix du Nord, ont improvisé une bande dans le centre-ville de Dunkerque.Alors que le bal du Printemps, dernier grand rendez-vous du carnaval de Dunkerque programmé ce samedi soir au Kursaal, a été annulé , des irréductibles ont donc bravé les interdictions de rassemblements.Une "bande sauvage" qui a sucité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, faisant part de la "fierté" des Dunkerquois, mais dominées par l'indignation, au moment où le gouvernement appelle à la responsabilité de chacun pour éviter la propagation du coronavirus?Les autorités craignent désormais un nouveau rassemblement le 29 mars à Bergues, où la grande bande qui y était prévue a été annulée et pour laquelle, déjà, des carnavaleux ont appelé malgré tout à se réunir.