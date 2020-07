VIDEO. Coronavirus - Covid-19 : des millions de masques arrivent au port de Dunkerque en provenance de Chine

Covid-19 : des masques arrivent de Chine par millions au port de Dunkerque

Anticiper une 2ème vague

Le "Jules-Verne" a accosté mardi au port de Dunkerque en provenance de Chine. A bord de cette impressionnant paquebot, une cargaison précieuse. Des masques, des millions de masques.Et commence alors une course contre la montre pour décharger et répartir ce chargement. "Nos équipes déchargent le container, explique Alexandre Heimburger, Directeur de Logistique Dunkerque. On palettise, on filme directement les palettes. Ils sont cross-dockés sur un autre quai, c'est-à-dire, transférés à une des plateformes de Santé Publique France."Ces masques sont destinés à reconstituer les stocks stratégiques en France. Des masques qui ont cruellement manqué aux professionnels de santé, au plus fort de la crise sanitaire. Alors pour anticiper une nouvelle vague, ces stocks vont alimenter les 11 entrepots répartis sur le territoire français...A un rythme de 8 cargots par mois. "Ils viennent de Shangaï et Shenzen, explique Massimo Norcaro, directeur du fret international chez Geodis France. Deux bateaux partent des ports chinois pour arriver en France."L'objectif pour l'Etat est de constituer une réserve de plus d'un milliard de masques chirurgicaux et FFP2 d'ici la rentrée. Et c'est depuis les ports du Havre et de Dunkerque, qu'ils vont transiter.