VIDÉO. Dunkerque : la championne du monde du cri de la mouette “va lui apprendre”, à Jamel Debbouze !

"J'espère qu'il va répondre !"., qui a remporté le titre deau carnaval de, trépigne d'impatience à l'idée de défierL'humoriste, de passage leaude Dunkerque pour son spectacle "Maintenant ou Jamel", avait proposé un "tête à tête de mouettes" à la Nordiste, estimant que son cri ressemblait à celui d'une. "Á mon avis, soit elle a été pistonnée, elle a des cousins ou des cousines qui étaient dans le jury, ça, c'est possible. Sinon, je ne vois pas comment elle a pu gagner. Si j'avais été là, Justine, c'est sûr que tu n'aurais pas gagné !", avait-il lancé le 20 mars sur Facebook Justine, surprise et amusée, mais aussi piquée dans son orgueil de compétitrice a directement accepté le défi : "Je vais lui montrer ! Il m'a un peu agacée avec son histoire de poule... Je vais bien lui montrer la différence entre une poule et une mouette, j'attends de voir comment il va se défendre", dit-elle, pleine de confiance.Ce qu'elle pense du cri de mouette réalisée par Jamel dans sa vidéo ? "Lui, son cri, c'est hors compétition ! Il n'aurait même pas été sélectionné ! De toutes façons il n'a aucune chance ! Ca ressemble plus à un corbeau ou une poule, il va passer à la trappe !" Lessont clairement lancées.La championne lui répond d'ailleurs très officiellement sur la page Facebook du championnat du monde du cri de la mouette "Dunkerquoise de coeur", cettequi habite Lille attend maintenant la réponse de Jamel, et l'invitation officielle à le rejoindre sur scène pour cette "battle" inédite. "La production cherche à me contacter mais je n'ai pas encore de nouvelles", explique Justine, qui surveille régulièrement les réseaux sociaux de l'humoriste, dans l'attente d'une nouvelle vidéo. Histoire d'entretenir un buzz qui tient déjà tout Dunkerque en haleine !"Je ne vais pas passer à côté de ça ! C'est vraiment sympa de sa part. Ça prend une ampleur inattendue. J'ai fait ce championnat pour rire, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin ! Que Jamel mette la cerise sur le gâteau, il faut en profiter !", se réjouit la championne.Justine Joseph a une semaine pour se préparer, afin de prouver qu'elle est la meilleure dans cette discipline. "Faut que je sois au top ! Je vais reprendre mon entraînement. On me soutient, je ne vous raconte pas ! Je vais m'entraîner à tous les feux rouges. Au feu rouge, point mort, et cri de la mouette fenêtre entrouverte. Il ne faut pas que les Lillois s'étonnent !", prévient-elle.Justine sera donc bien prête pour, déjà, mettre sonen jeu, accompagnée de sa "bande de mouettes du comité".La balle est dans le camp de. "On surveille, on attend, on va voir si il se dégonfle ou pas... Le 31 on sera sur scène, on va rire ! S'il m'ouvre la porte, il va s'en souvenir de sa date à Dunkerque !"