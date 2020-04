VIDEO. A Dunkerque, la distribution des masques aux habitants a commencé

A Dunkerque, la distribution des masques aux habitants a commencé



Masques gratuits

Ville de Dunkerque - tutoriel : comment bien porter votre masque en tissu ?

Coronavirus. Patrice Vergriete (maire de Dunkerque) : "Objectif : un masque par habitant"

C'est parti pour la distribution de masques dans le Dunkerquois. 260 agents de la ville ont commencé ce lundi à se rendre au domicile des habitants pour leur donner un masque en tissu, indispensable en vue du déconfinement. La ville est l'une des premières des Hauts-de-France à réaliser cette opération."Pas besoin de contacter la mairie : chaque habitant sera livré à son domicile, dans le respect le plus strict des consignes sanitaires", précise la ville de Dunkerque.La distribution des masques s’accompagne de la remise d’un document explicatif sur les règles à respecter afin de bien utiliser le masque : installation du masque, port, retrait, lavage, stockage... Une vidéo a également été mise en ligne pour redire que le masque n'éxonère pas des gestes barrière et n'est surtout une garantie contre le virus.Patrice Vergriete, maire de la ville et Président de la Communauté urbaine, avait annoncé vouloir fabriquer et distribuer 200 000 masques, un par habitant, avant le confinement . Gratuitement. "C'est une initiative de la Communauté urbaine, explique-t-il. Nous voulions que la population puisse disposer d'un masque gratuitement. Au moins un à la disposition de chacun."Les masques viennent de trois sources :-Des ateliers locaux de bénévoles du Dunkerquois-Des entreprises locales qui ont réadapté leur production-Des entreprises nationales (50 000 environ)Un masque revient à environ 3€.