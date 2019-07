VIDEO. Dunkerque est en train de “partir en livre”

Dunkerque est en train de "partir en livre"

"Partir en Livre", c'est une manifestation nationale, gratuite, populaire et festive . L'idée est de faire sortir les livres des lieux habituels pour aller à la rencontre des jeuens et des enfants afin de leur transmettre le gout des livres.Dunkerque est une des 5 villes cette année à accueillir le livrodrome, un festival itinérant pour les 11-17 ans conçu à l’image du Tour de France. Avec notamment des ateliers ludiques animés par des auteurs de littérature jeunesse...On peut notamment y faire une consultation comme chez le docteur, un diagnostic pour déterminer les symptômes ou plutôt les goûts des jeunes lecteurs amateurs d'aventure ou fans de BD. Une ordonnance littéraire leur est prescrite. En cadeau, certains enfants recoivent un chèque loisir de 12 euros avec lequel pour acheter son livre préféré.Le virus du livre se transmet aussi par l'écriture grace à un atelier où les enfants créent leurs propres contes. "On veut stimuler le goût du livre et de la lecture, explique Gauthier Morax, organisateur du Livrodrome. Il faut montrer qu'on peut aborder le livre différemment. Là, l'idée c'est que les jeunes soient acteurs."7000 manifestations sont attendues dans toute la france. L'opération "Partir en livre" s'achèvera le 21 juillet prochain.