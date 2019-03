VIDEO. Dunkerque : l'exploratrice nordiste Claire Bénard se prépare à une expédition inédite en Arctique

Dunkerque : l'exploratrice Claire Bénard sensibilise les écoliers au réchauffement climatique

France 3 Nord Pas-de-Calais Claire Bénard originaire de Malo-les-Bains fait partie de l'expédition scientifique " Ice Warrior " (dont la NASA entre autre est partenaire). Le but de cette expédition : atteindre le pôle...

Ses incroyables voyages aux confins des pôles et ses: l'exploratrice polaire Claire Bénard a raconté toutes ses aventures aux enfants d'une classe de CM2 à Dunkerque. Et forcément, un tel récit suscite l'admiration... "C'est génial !et c'est bien de vouloir découvrir quelque chose qui n'a jamais été découvert", estime Enzo, admiratif.La Nordiste va participer à une expédition inédite en 2020 : The Last Pole. Elle se rendra au le centre de l'Océan Arctique, au Pôle d'inaccessibilité qui (comme son nom l'indique) n'a jamais été atteint auparavant. L'objectif :Un parcours qui pourrait bien faire naître des vocations. "C'est important d'ouvrir des horizons aux enfants en leur expliquant qu'explorateur c'est un métier s'ils veulent, explique Claire Bénard. Et j'aime bienparce que ce sont deux domaines très masculins."L'exploratrice originaire de Malo-les-Bains sensibilise également les enfants. Le paradis blanc du pôle nord est en grand danger. Un message qui interpelle la nouvelle génération. "Avec le réchauffement climatique, la glace va fondre et le niveau des eaux va monter donc il y aura mois de terre", résume Samuel, élève en CM2."Il faut tout de suite qu'ils prennent conscience de ce qu'est la pollution, comment on peut sauver les océans... Et je pense qu'ils commencent à", ajoute Tony Gilliers, directeur de l'école Jean Jaurès. Grâce aux réseaux sociaux, les écoliers de Dunkerque pourront suivre la grande expédition de Claire Bénard en milieu extrême... en attendant d'être