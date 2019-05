VIDEO. Dunkerque : “Gigantisme ”, une triennale consacrée à l'art et l'industrie

Un territoire marqué par le port et l'industrie

Dunkerque : "Gigantisme ", une triennale consacrée à l'art et l'industrie

reportage France 3 Côte d'Opale : V. Dermersédian, P Rousselle, F. Lefébure

Des installations in situ

installation de Héra Büyüktasciyan à Dunkerque / © V.Dermersedian



Des expositions

Effondrement de Bernard Venet / © VD

Plus de 200 œuvres issues de collections publiques et privées sont présentées pour cet événement culturel inédit. « Gigantisme – Art et Industrie » explore les relations entre la création et l’économie, mettant en valeur le territoire de la Ville de Dunkerque « Ce qui nous intéresse, c’est de révéler le potentiel de Dunkerque », explique Keren Dutton, la directrice du FRAC Grand Large à Dunkerque. « Nous voulons mettre en avant son port, son histoire industrielle et culturelle avec l’histoire du FRAC et du LAAC ; mais nous voulons également lui donner une dimension européenne. »L’approche est pluridisciplinaire, elle invite à réfléchir aussi bien au passé qu’au présent et à l’avenir de l’industrie à travers le regard d’artistes, d’ingénieurs, de designers, de graphistes ou encore d’architectes.La première édition de cette triennale s’organise autour de projets dans l’espace public, des installations hors échelle, créées pour l’occasion par une quinzaine d’artistes internationaux. "Nous leur avons demandé de créer des oeuvres à l'échelle des industries qui nous entourent mais aussi des différents paysages réinterprétés et rêvés par ces artistes.", précise Keren Dutton.Les balises échouées de la gréco-arménienne Hera Büjüktsciyan jalonnent un parcours entre le FRAC et le LAAC. L'oeuvre s'intitule : " On Threads and Frequencies". Elle fait référence à l'histoire des télécommunications entre la France et l'Angleterre, les cablages sous-marins, mais elle utilise des objets mis au rebus : ces vieilles balises pour créer donner une dimension poétique.La fiche industrielle de la Halle AP2 des anciens chantiers de France accueille des oeuvres démesurées de Bernard Venet réalisées à partir de barres d'acier ou Anita Molinéro qui utilise du polyurétane brûlé.Le FRAC propose d'explorer le gigantisme appliqué à l'espace domestique. Et le LAAC s'intéresse aux résonnances de la création américaine chez les artistes français de l'après-guerre jusqu'en 1989, dans un contexte marqué par les mutations économiques, industrielles et artistiques.Un parcours original qui repense à l’échelle du paysage dunkerquois, une histoire de la modernité européenne de 1947 à nos jours grâce à la création contemporaine.Voici le p rogramme inaugural de ce week-end à découvrir sur le site du FRAC