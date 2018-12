VIDÉO. Dunkerque : le local grand froid a ouvert pour les sans-abris jusqu'à fin mars

"On fait un maximum pour les laisser tranquille"

Dunkerque : le local "Grand Froid" a ouvert pour les sans-abris jusqu'à fin mars

Ils sont de passage, ou habitués à y dormir. Pour s'abriter pendant les nuits froides ou pour créer du lien social, le local "" de Dunkerque a ouvert ses portes pour l'hiver, rue du Magasin-Général., le centre ouvre à 18 heures et accueille les sans-abris, en majorité des hommes seuls au profils variés. "On leur pose pas trop de questions non plus, on essaie de leur laisser leur intimité" confie Belkacem Brahim, animateur du local. "On a les renseignements nécessaires à l'accueil,. C'est pas toujours facile d'accéder à des accueils comme ça, donc."Mais au-delà de la seule mise à l'abri, la directrice du Local Grand Froid souligne qu'"il faut toujours réussir à trouver la bonne proportion" car cet hébergement est amené à rester temporaire. "Continuer à augmenter les places,". C'est aussi avoir des places, mais pouvoir travailler avec les personnes."En douze ans, la capacité du local est passée de 20 à 24 lits.