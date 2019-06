VIDÉO. Dunkerque : “On n'est pas des surhommes”, selon la sauveteuse en mer Anne Thorel

Dunkerque : "On n'est pas des surhommes", selon la sauveteuse en mer Anne Thorel

"Ça peut nous arriver"

Croix-Rouge, Pompiers, Restos du Coeur... Lorsqu'elle a décidé de s'engager dans une cause au service des autres il y a trois ans, Anne Thorel a hésité et a finalement choisi le sauvetage en mer.Cette Dunkerquoise de 39 ans est depuis bénévole à la SNSM, et n'hésite pas à tout laisser en plan pour partir en intervention. "Il y a toujours de l'aléatoire, donc on ne peut pas vraiment s'organiser... On peut être à un repas de famille un dimanche, et laisser tout le monde pour partir. On a signé, donc on le fait !", affirme cette mère de deux enfants.Secrétaire comptable à la ville, Anne Thorel s'est recueillie, jeudi 13 juin, avec tous les autres bénévoles de la SNSM Dunkerque, pour l'hommage national rendu aux trois sauveteurs qui ont péri en opération le 7 juin aux Sables d'Olonne : "Il faut rester vigilant, parce que ça peut nous arriver. On n'est pas des surhommes, même si on ne se le dit pas ! Mais ça peut nous arriver, c'est un peu choquant".Anne Thorel est sortie l'an dernier une quarantaine de fois en mer pour des opérations de secours.