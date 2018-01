VIDEO. Dunkerque : un pilote filme en timelapse la manœuvre du ferry dans le port en pleine tempête

Des rafales à 100 km/h

Dunkerque : la manœuvre impressionnante d'un ferry dans le port en pleine tempête

Il avance, péniblement, comme ralenti entre l'eau et les nuages qui défilent à toute vitesse. Un ferry a été filmé lors de son entrée dans le port de Dunkerque, ce jeudi vers 10 heures., alors que la tempête David balaie le nord de la France et la Belgique.Si ce pilote a pris cette vidéo, c'est surtout pour montrer "l'aspect technique" de cette prouesse, qui demande "". Car l'auteur de la vidéo l'assure : "La manœuvre est difficile". Le ferry doit se mettre face au vent pour ne pas dévier de sa trajectoire, et la voie n'est pas très large. "Il y avait des rafales à près de 100 km/h."L'entrée du ferry, qui, a été accélérée à seulement 26 secondes.



Les images ont été prises ce jeudi matin, au plus fort de la tempête David. Des rafales de 136 km/h ont été enregistrées au Cap Gris-Nez, d'autres de 126 km/h ont été observées à Lillers et de 120 km/h à Lille ou Merville.