VIDEO. Dunkerque : troisième jour de grève pour les pompiers d'ArcelorMittal

Cgt Arcelor Mittal Dunkerque Toujours fidèles au poste, nos pompiers sont là pour le troisième jour.

Dunkerque : troisième jour de grève pour les pompiers d'ArcelorMittal

Uneet de la mousse qui recouvre le sol : les pompiers en grève manifestent depuis trois jours devant les locaux de leur employeur, le groupe ArcelorMittal. Au coeur de leurs revendications : despar un important sous effectif."On se met en danger lors d'interventions. On met des ouvriers en danger et on met surtout les population avoisinantes en danger. Il ne faut pas oublier qu'ArcelorMittal Dunkerque est un site dangereux où", explique Eddy Desmadrille, délégué CHSCT ArcelorMittal.Depuis plusieurs années, leurs effectifs diminuent. Ils étaient 75 en 2012 et ne sont. Des pompiers salariés épaulés par des intérimaires qu'ils voudraient désormais voir embauchés."Les intérimaires n'ont pas la formation en temps et en heure. Et il faut bien connaître le secteur pour pouvoir intervenir en sécurité. Ils y a, sur le site. S'il se passe une catastrophe, ils ne savent même pas où aller", assure Bernard Colin, délégué CGT.Ce mouvement de grève n'a pour l'instant. La direction devrait bintôt rencontrer ces pompiers.