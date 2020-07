VIDÉO. Football : l'USL Dunkerque prépare sa rentrée en Ligue 2 après 24 ans d'absence à ce niveau.

À ce sujet, la rédaction vous recommande LOSC - RC Lens - VAFC - USLD : comment les clubs du Nord Pas-de-Calais reprennent après le confinement

Dunkerque : Football, les nouvelles recrues de l'USLD préparent la ligue 2 • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Neuf nouvelles recrues

[📸] Nos "Bleu et blanc" sont bien arrivés à Montreuil-sur-Mer pour le début du stage ! #TeamUSLD 🔵⚪👊 pic.twitter.com/3p8BCOye47 — USL DUNKERQUE (@usldunkerque) July 28, 2020

🔥 𝐉𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 m𝐚𝐭𝐜𝐡 🔥

🏆 Match de préparation 🏆

⚡ Le Touquet 🆚 USLD ⚡

⏱ 18h30 ⏱

🏟 Stade Gérard Houllier - Le Touquet 🏟

#⃣ TACFCOUSLD pic.twitter.com/kM3AFa69PI — USL DUNKERQUE (@usldunkerque) July 28, 2020

À un peu plus de trois semaines de la reprise fixée au 21 août pour la Ligue 2, la pression commence doucement à monter pour l'entraîneur Fabien Mercadal et ses joueurs."Ils ont tous de la qualité. Je veux qu'ils servent le club et donc le collectif et c'est déjà là", affirme Fabien Mercadal. De retour sur le banc , il avait déjà entraîné les Dunkerquois pendant 4 ans entre 2012 et 2016. "Notre club est un beau club avec des particularités. Les nouveaux commencent déjà à aimer le club et les quelques anciens sont garants de l'histoire du club."Pour ce retour en deuxième division, l'USLD s'est fortement renforcée. S'il n'y a pas de noms clinquants dans les nouvelles recrues, les joueurs ont des qualités adaptées aux joutes physiques de la Ligue 2.Ils souscrivent au projet dunkerquois de figurer dans la durée à ce niveau. C'est le cas de Kévin Rocheteau. Il a joué en National à Cholet la saison passée.Lors du premier match de préparation, l'attaquant a marqué le but de l'égalisation face au FC Chambly-Oise. "Je me suis senti chez moi. On a vraiment un groupe sain et il y a tout pour faire une bonne année", estime-t-il.Jérémy Vachoux est le dernier arrivé. Il a déjà joué 5 ans au RC Lens. Héros malheureux du barrage contre Dijon Football Côte d'Or, le gardien a connu une saison décevante à l'US Orléans.Il espère rebondir à Dunkerque après ces mois difficiles : "Il faut que je rebondisse. Chaque expérience est bonne à prendre même si à Orléans, ce n'était pas la meilleure ni celle que j'espérais. J'ai envie d'en découdre et de montrer à nouveau mes qualités."Après s'être entraînés à Malo-les-Bains, les Dunkerquois seront cette semaine à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), pour parfaire leur préparation avec deux matchs amicaux au programme.Celui contre le Touquet commence ce mardi soir à 18 h 30.