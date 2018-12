VIDEO. Gilets Jaunes : la police évacue plusieurs ronds-points à Dunkerque

Dunkerque : évacuation des ronds-points occupés par des Gilets Jaunes

Images de Flavien Bellouti.

Dunkerque : réactions des Gilets Jaunes après l'évacuation des ronds-points

Interviews réalisées par Maxime Lictevout et Flavien Bellouti.

Le campement qui s'était installé à proximité du restaurant KFC, en bordure du, a été démoli ce mardi matin, sur ordre de la police. "Nous avons commencé dès la semaine dernière, des ronds-points ont été évacués, nous allons poursuivre cela", avait prévenu lundi, en marge d'une visite à Nanterre dans les locaux de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité. "Ça suffit pour la sécurité des gilets jaunes, de nos concitoyens, pour la sécurité de nos forces de l'ordre (...) On ne peut pas continuer à paralyser l'économie française, paralyser le commerce dans nos villages, dans nos villes en "embolisant" un rond-point", avait-il justifié.A Dunkerque, un poignée de Gilets Jaunes a assisté au démantèlement du "QG du KFC" ce mardi matin, sans opposer de résistance."De toute façon, nous, on ne lâchera rien, on va continuer le mouvement, Castaner, il peut faire ce qu'il veut... il est en train, au contraire, de mettre le peuple encore plus en colère", s'énervait Laurent, présent sur ce rond-point depuis le début du mouvement mis novembre., situé à proximité, a subi également le même sort. "Ça faisait un mois qu'on était là, tout se passait bien, on était pacifiste, on menait des petites actions vite fait", déplore un Gilet Jaune délogé ce matin. "On nous retire nos droits !".