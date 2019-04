VIDEO. Jamel Debbouze, Justine et la cri de la mouette : regardez le sketch au Kursaal de Dunkerque ce dimanche

Jamel Debbouze, Justine et la cri de la mouette : regardez le sketch en intégralité au Kursaal

Lila Haffaf / Antoine Morvan

C'était le défi attendu par les fans dunkerquois de. Ce dimanche au, ils savaient que l'humoriste consacrerait une partie de son spectacle au fameux "" et son championnat du monde dunkerquois.Ces derniers jours, la "sauce" avait été parfaitement montée à coups de vidéos sur les réseaux sociaux petits chambrages et gentilles provocations . Jamel contestait le titre de championne du monde du cri de la mouette à Justine, prétendant que son imitation ressemblait plus à un "cri de poule". "Je me suis entrainé sur la plage tout à l'heure, j'ai fait la mouette, j'avais un sandwich, elle me l'a volée, cette co...", lance-t-il au public pour faire monter la pression. """, continue-t-il laissant penser au public que sa "rivale" ne viendra pas...Finalement, comme prévu, Justine a relevé le défi et a donc été invitée à monter sur scène, avec trois amis déguisés en mouette. "", a lancé la jeune femme en ciré jaune avant de se lancer dans son cri de mouette désormais célèbre.Jamel lui répond quelques instants plus tard. "Soyez sympa, il est débutant", lance Justine, un brin provocatrice. Et là surprise, le comique choisit de lancer (dicrètement) un enregistrement de mouette. Tout en faisant croire que c'est lui qui imite.Le public a-t-il compris que c'était un enregistrement ? En tout cas, il rit et applaudit ce sketch improvisé qui se termine en "école des fans", à "". Tout le monde a gagné : Justine offre à Jamel un badge du championnat du monde du cri de la mouette et le comique immortalise le moment dans un selfie.Le sketch aura duré une bonne dizaine de minutes. "C'était vraiment sympa. c'est typique de Dunkerque donc c'était vraiment bien ce petit clin d'oeil", lance un spectatrice ravie à la sortie."On a passé un bon moment, c'était super. on a été bien accueillis. Jamel a été bienveillant avec moi, confirme Justine.C'est tout ce qu'on voulait, passer un bon moment et puis voilà..." La Lilloise garde précieusement son titre de "championne du monde". Elle le remettra en jeu l'année prochaine pendant les 3 joyeuses du Carnaval de Dunkerque