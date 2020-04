VIDÉO. Malgré le coronavirus, les bananes des Antilles continuent d'arriver au port de Dunkerque

À Dunkerque, les bananes françaises continuent d'arriver malgré l'épidémie.

Reportage de Matthieu Rappez, Flavien Bellouti et Emma Charles

Les bananes de Martinique et de Guadeloupe consommées en métropole arrivent toutes par Dunkerque. Les marins, les dockers ou encore les salariés des entrepôts frigorifiques sont toujours sur le pont pour maintenir un approvisionnement convenable.Lundi 20 avril à 6 heures, un cargo décharge comme d'habitude ses 3500 containers sur le port de Dunkerque. Parmi eux, 200 containers réfrigérés rejoignent la terre ferme. À l'intérieur, des bananes venues des Antilles."On a renforcé nos conditions de sécurité et la demande est là", affirme David Fontaine, manager CMA-CGM Dunkerque. Après le déchargement, les bananes sont effectivement contrôlées, calibrées et empaquetées par 70 salariés.250 000 tonnes de bananes transitent chaque année à Dunkerque.