VIDEO. “Oh, that is good” : Will Smith a goûté la galette dunkerquoise (et il a aimé !)

video youtube Mc Fly et Carlitto

Quel meilleur ambassadeur que Will Smith pour la galette beurrée de Dunkerque ? En pleine promotion pour son nouveau film "Bad Boy 3", l'acteur américain a été invité par les deux youtubeurs Mc Fly et Carlito à déguster pour la première fois de sa vie de la galette des rois. La vidéo a été mise en ligne ce dimanche.On y voit la star américaine déguster trois galettes différentes. La première est une galette traditionnelle à la frangipane qu'il compare à un cheesecake. La deuxième est la brioche des rois provencale décorée de fruits confits.Arrive la troisième galette, la nôtre, la galette beurrée de Dunkerque fourrée à la crème mousseline ! "Oh, that is good" s'exclame l'acteur. "Je suis pas fan du croquant au-dessus mais le gâteau est bon. C’est comme la garniture d’une tarte à la crème .» La star de Men in Black s'amuse même à prononcer le nom en français : "La Dunkerquoise".Avec cette vidéo, les deux youtubeurs ont dépassé depuis dimanche les 4 millions de vues. Un joli coup de pub pour eux ...et pour la galette beurrée !Quant au Prince de Bel Air, il est devenu roi après cette dégustation.