VIDÉO. La police municipale de Dunkerque agit désormais 24/24h : trois questions sur le dispositif

Quels types d'interventions nécessiteront-ils un appel au poste de commandement ? "Tapage, stationnement gênant, des aboiement de chien, des nuisances sonores, du stationnement abusif..." égrène Daniel Pardo; responsable du CSO (Commandement Supervision Opérationnel) fraîchement créé.Patrice Vergriete, le maire (Divers gauche) de la cité de Jean Bart, complète : "Vous avez chez vous à 3 heures du matin un sentiment d'insécurité, quelqu'un qui rôde autour de votre logement... La police nationale n'a pas forcément les moyens de se mobiliser, la police municipale peut venir. C'est important qu'on puisse répondre à ça."À chaque appel nécessitant l'envoi d'une équipe, le centre de commandement envoie l'agent ou la patrouille la plus proche, ce qui nécessite d'avoir suffisamment de personnel. Le GSI (Groupement Sûreté Intervention) patrouille en voiture de jour.En cinq ans, le nombre d'agents au sein de la police municipale dunkerquoise a doublé, atteignant aujourd'hui 90 personnes. Une équipe notamment agrandie par la mise en place cet été d'une brigade de nuit, forte de 16 agents supplémentaires.Au besoin, sur certaines interventions, police municipale et poli"La PN s'appuie beaucoup sur les enregisterments vidéo, dont dispose la ville. Mais tt simplement parfois q ipeuvent etre su rded rixes. La PN fait appel à la PM; pour qu'ils puissent aller ensemble sur ce genre de phénomènes."La présence d'agents de la police municipale sur le terrain coûte 4 millions d'euros par an, indique la mairie.On ignore le coût total du dispositif, lorsqu'on y ajoute le secrétariat, l'entretien des véhicules et la matériel de vidéo-surveillance – 65 caméras viennent d'être installées – mais la facture est bien plus élevée.