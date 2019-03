VIDEO. A quoi va ressembler la future patinoire de Dunkerque (et sa piste dédiée aux sportifs) ?

© Chabanne + Partenaires

A quoi va ressembler la future patinoire de Dunkerque (et sa piste dédiée aux sportifs) ?

Il ne manque plus que la glace et un public surchauffé pour mettre le feu à la patinoire de Dunkerque. Le nouveauavance à grand pas : l'ouverture est prévue pour cet été, un peu plus d'un an après les premiers coups de pioche.Question équipements, on y trouverataillée pour la compétition, une tribune de 1 400 places, six loges, une... L'objectif : offrirpour les clubs de patinage ou de hockey, les écoles et le public."Avec une structure comme celle-là, on sera bien plus professionnalisés avec, énumère Guillaume Duquenne, gardien de but pour les Corsaires de Dunkerque. Ca va nous faciliter le travail pour les saisons à venir."En plein coeur de la zone portuaire, cette nouvelle patinoire vient remplacer. Un bâtiment tout neuf doté d'une cafétéria vitrée avec vue plongeante sur les deux pistes, en plus d’un endroit où se restaurer."C'est un lieu de loisir et de divertissement dans le centre-ville de Dunkerque, explique Patrice Vergriete, le maire de Dunkerque. Elle est située dans une zone urbaine donc le bâtiment sera complètement intégré dans son environnement." Un nouvel équipement qui a un coût : un peu plus depour l'ensemble des travaux.