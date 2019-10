VIDÉO. Une série sur Charles de Gaulle est tournée en ce moment à Dunkerque

Le tournage se déroulait près de du siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque. / © F. BELLOUTI

Ce jour-là, les acteurs jouent la famille de Charles de Gaulle fuyant la France au printemps 1940, sans nouvelle du Général déjà arrivé à Londres. / © F. BELLOUTI



Samuel Labarthe incarnera le Général de Gaulle

Une série sur Charles de Gaulle est tournée à Dunkerque

L'année 2020 sera celle de tous les anniversaires pour Charles de Gaulle : les 130 ans de sa naissance à Lille, les 50 ans de sa mort à Colombey-les-Deux-Églises et surtout les 80 ans de son appel du 18 juin. Pour l'occasion, une série sur sa vie personnelle sera diffusée sur France 3.Après huit jours de tournage, le réalisateur François Velle en est persuadé, "les gens vont retrouver le Général". La série est la première à raconter l'histoire personnelle et familiale de Charles de Gaulle. Le premier président de la VRépublique est interprété par Samuel Labarthe, le célèbre commissaire des "Petits meurtres d'Agatha Christie"."Tout le monde est extrêmement enthousiaste de pouvoir partager cette histoire de France", se réjouit l'acteur en tournage quelques jours plus tôt à Colombey-les-Deux-Églises.Pour l'occasion, il partage l'affiche avec Constance Dollé dans la peau d'Yvonne de Gaulle, bien plus discrète que son célèbre mari. Méconnue du grand public, elle a été "pathologiquement attachée à ne laisser aucune trace de son existence", analyse l'actrice qui joue l'épouse du Général.Il faudra attendre novembre 2020 pour découvrir la série de quatre épisodes.