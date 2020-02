Des blocs de sable qui s'affaissent et s'effondrent, lentement, au fil des vagues... Une vidéo, publiée par la page Facebook " Le Weshoek ses dunes et son p'tit bord ", montre l'érosion progressive de la Dune Marchand, le lundi 10 février, en pleine tempête Ciara.On y voit, pendant un peu plus d'une minute en accéléré, les vagues s'enchaîner sous plusieurs angles. La plage avait déjà été rechargée en 2014 et submergée par endroits, indique Géodunes Sur tout le littoral, les cordons dunaires ont souffert de la tempête. À Oye-Plage, notamment, il a reculé de quatre mètres et un blockhaus n'est pas loin de s'effondrer.