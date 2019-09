VIDÉOS. Dunkerque : “éco-aventurier”, il se lance dans un tour de France à la voile pour sensibiliser à l'écologie

2660 km de voyage

Dunkerque : il se lance dans un tour de France à la voile pour sensibiliser à l'écologie

Intervenants : Julien Moreau, "Eco-aventurier" ; Julien Mabit, skipper - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Yann Fossurier et Flavien Bellouti. Montage de Valérie Biville. Infographies de Robin Mompach.

L'assistance d'un skipper

C'est un défi de taille, pour un jeune qui n'a rien d'un loup de mer. Julien Moreau s'est lancé lundi 9 septembre à Dunkerque dans un périple en mini-catamaran, le long des côtes françaises jusqu'à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).Ses 2660 km de navigation se répartiront en 22 étapes – les deux premières étant Calais et Berck – au cours desquelles le jeune homme veut sensibiliser à l'écologie dans des écoles."Je suis originaire de Saint-Malo, et quand les skippers venaient nous parler en classe, on écoutait", explique-t-il. "Le soir, on en parlait à nos parents. L'objectif ultime, c'est de créer des écoles écologiques."Physiquement, le Breton s'estime capable de faire le voyage : "l'année dernière, j'ai réalisé un des plus longs triathlons du monde, j'ai fait 4550 km de vélo et surtout 290 km de nage en solitaire" s'enorgueille-t-il.En revanche, il pourra compter sur l'aide d'un skipper chevronné dans les premières étapes de son périple. "On va avoir des conditions... pas forcément très difficiles, mais y a des coins où y a beaucoup de courant" confirme Julien Mabit, qui l'assistera. "Par exemple, toute la pointe du Cotentin, ce sont des endroits réputés, je connais un petit peu, où ça peut vite être dangereux."Il est possible de suivre en temps réel son trajet sur son site internet