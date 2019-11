VIDÉOS. Motocross : il y a 10 ans, disparaissait le champion dunkerquois Timoteï Potisek

Enduropale du Touquet 2009 : victoire de Timoteï Potisek

Dunkerque : l'hommage au pilote moto Timoteï Potisek, décédé le 10 novembre 2009

Promis à une grande carrière, Timoteï Potisek est décédé le 10 novembre 2009, des suites d'un accident de motocross survenu quatre jours plus tôt sur le circuit de Loon-Plage (Nord). Le pilote était âgé de 25 ans.Le Dunkerquois, compétiteur déterminé, avait remporté l'Enduropale du Touquet à deux reprises en 2006 et 2009 , dans une âpre rivalité avec Arnaud Demeester, septuple vainqueur de l'épreuve. En 2007, à l'issue d'un succès à Loon-Plage, Timoteï Potisek déclarait : "J'arrête l'hégémonie d'Arnaud, il fallait que quelqu'un le fasse !"Le 14 novembre 2009, des centaines de motards et anonymes ont rendu hommage au jeune champion lors d'une longue marche sur la digue de Dunkerque. Les moteurs avaient également rugi à sa mémoire en centre-ville, pour ses obsèques.Dix ans après la mort de Timoteï, la famille Potisek est toujours très investie dans le monde la moto avec le papa Rudy, qui s'occupe de jeunes pilotes, le frère Sergeï qui est consultant et organisateur du Motocross de Cassel, ainsi que le cousin Milko, l'un des "top" pilotes de l'Enduropale du Touquet.