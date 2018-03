La ville de Dunkerque se fait léguer 1,79 million d'euros

Six assurances-vie et une maison

C'est complètement imprévu et assez inédit

© DR

Insuffisant pour bâtir une maison de retraite

Il est hors de question de le dépenser pour autre chose

Une plaque à son image

Il s'appelait Marcel Delhaye, et bien qu'il soit sans famille ni descendance, la ville de Dunkerque devrait se souvenir de lui. À sa mort, le 8 mars 2017, cet habitant de Malo-les-Bains aUne petite fortune qui vient en petite partie deCharles-Lauwick à Malo-les-Bainsmais surtout deCe joli leg a récemment été accepté en conseil municipal, comme le rapporte Phare Dunkerquois et le confirme la mairie. "C'est complètement imprévu et assez inédit" souligne Pascal Lequien, adjoint au maire chargé des finances, de la gestion immobilières et des assurances. "C'est rare !"Dans son testament, rédigé lecet homme qui "n'était pas quelqu'un de notoirement connu" a souhaité que son généreux don serve à bâtirMais il y a un hic : "" confie l'élu, mais", dont "le prix varie beaucoup en fonction de la taille, du standing ou des équipements" Le coût peut monterLe leg a en tout cas été "étudié par le service juridique de la mairie", et "les notaires ont aussi vérifié"."On l'a mis en réserve, il est hors de question de le dépenser pour autre chose" assure Pascal Lequien. L'argent pourrait par exemple être utilisé pour leMais il y avait une autre demande plus fantaisiste, dans le testament de Marcel Delhaye : "Il voulait aussi qu'on mette dans le cimetière de Malo-les-Bains. On va aussi respecter ça, tout."