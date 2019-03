WEB-SERIE. Les Chicons à Dunkerque (4/6) : “Vous n'auriez pas vu ma gourmette par hasard ?”

Cent euros ! mais on est riches ! Imagine tout ce que l'on va pouvoir faire avec ça...

WEB-SERIE. Les Chicons à Dunkerque (1/6) : "On a gagné un week-end à Dunkerque !"

Salut les gars ! Vous n'auriez pas vu ma gourmette par hasard ? Je l'ai perdue dans le coin hier. Une comme celle-là, que tu as au poignet...

Léo et Paul imaginent déjà tout ce qu'ils vont pouvoir faire avec l'argent de la revente de la gourmette qu'ils ont trouvée. Quand ils croisent un certain... Kévin, qui cherche sa gourmette... Puis d'autres Kévin viendront...

A l’occasion de Séries Mania, France 3 Hauts-de-France vous offre la web-série "Les Chicons à Dunkerque", tournée dans les Hauts-de-France et que nous accompagnons depuis ses débuts. Six épisodes seront diffusés du 25 au 30 mars, à l’antenne TV avant le JT de 19h et sur nos support numériques.