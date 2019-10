Wormhout : un prêtre condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis, pour attouchements sexuels

Suspendu peu après les faits

L'ancien prêtre de la paroisse de Wormhout a été condamné pour attouchements sexuels à douze mois de prison, dont six mois de prison avec sursis, ce lundi 7 octobre par le tribunal correctionnel de Dunkerque (Nord).Raymond Mbélé, prêtre depuis 2015 à la paroisse de Wormhout, avait été nommé comme protecteur de la victime par ses parents. La jeune femme de 18 ans, vulnérable, en rupture familiale et souffrant d'un conjoint violent, avait trouvé refuge chez l'homme d'église. De ce fait, les juges ont retenu la "surprise" comme circonstance agravante.Elle avait dormi plusieurs fois chez lui, dans son lit, et ce dernier avait commis des attouchements sur cette dernière, fin avril. Lui assurait en revanche que ces gestes étaient consentis.Le procureur avait requis 18 mois de prison, dont 9 ferme. Raymond Mbélé avait été suspendu par le diocèse peu de temps après le dépôt de plainte. Il a désormais dix jours pour faire appel.