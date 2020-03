WTA: Kristina Mladenovic sortie dès le 2e tour à Lyon

La n°1 française Kristina Mladenovic a été éliminée dès le 2e tour du tournoi de Lyon après sa défaite jeudi face à l'Allemande Anna Lena Friedsam 6-3, 6-3.



Mladenovic (26 ans), 42e joueuse mondiale, était tête de série n°2 de l'épreuve, alors que Friedsam (26 ans) est classée 136e au classement WTA.



Très déçue, elle n'a pas participé à la traditionnelle conférence de presse d'après-match et a et quitté rapidement le Palais des sports de Gerland. Au premier tour, elle s'était déjà difficilement sortie d'affaire en s'imposant en trois manches face à une autre Française Chloé Paquet (166e mondiale et n°7 française) 1-6, 6-2, 6-4.