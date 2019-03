Zuydcoote : l'incroyable histoire d'un soldat de la Seconde guerre mondiale, bientôt inhumé 60 ans après sa mort

80ème anniversaire de l'Opération Dynamo Les ossements du soldat retrouvés en juin dernier sur la plage de Zuydcoote sont considérés comme les restes d'un soldat français inconnu de mai-juin 1940. Il sera inhumé prochainement au cimetière...

Une dépouille oubliée

Les ossements ont été retrouvés à l'endroit où se situaient ces tombes de soldats, enterrés en 1940. / © Laurent Decorte / DR

Comme un symbole, près de 80 ans après l'Opération Dynamo. "Il va reposer, au cimetière de Zuydcoote", note Bruno Pruvost, passionné d'histoire militaire. Son identité restera un mystère, mais on en sait plus sur les ossements retrouvés dans la tourbe sur cette plage de le Côte d'Opale en juin 2018.C'est une touriste belge qui, en se promenait sur le littoral de Zuydcoote, a remarqué un étrange amas sortant du sable. "La mer était montante et d’un coup,, se rappelle la touriste belge auprès du Phare Dunkerquois . Au début, je pensais qu’un fusil était à proximité de ces matières organiques. Mais en me rapprochant, j’ai vu que".Une procédure judiciaire est alors lancée : le parquet de Dunkerque se saisit de l'affaire etsur ces ossements dont on ignorait encore l'origine. Et en octobre 2018, les résultats tombent. Il s'agit d'un homme dont la mort remonte à plusieurs dizaines d'années. "Il étaitet mesurait environ 1,72m", poursuit Bruno Pruvost.En l'absence d'éléments suspects, l'affaire est classée sans suite et. C'est là que les passionnés d'histoire entrent en jeu. Grâce à une photo d'époque, ils arrivent à déterminer la date approximative de la mort de cet homme."Sur la photo, on voit bien qu'il y a, on les reconnaît au casque posé sur le piquet, explique-t-il. Les combattants avaient été enterrés provisoirement sur la plage en 1940 et la plupart des corps avaient été exhumés en 1941.."Mais pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour le retrouver ? Il se trouve qu'avec la montée des eaux,, atteignant maintenant ces anciennes tombes. C'est donc une petite partie de l'histoire militaire qui a été mise au jour.Les ossements du soldat ont déjà rejoint le cimetière militaire de Zuydcoote, où reposentUne cérémonie d'hommage aura lieu le 2 juin, 79 ans après l'Opération dynamo qui adans le dunkerquois.