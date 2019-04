Zuydcoote : le mystère des treize chèvres retrouvées mortes en un an dans les dunes est résolu

Chiens errants ?

Un des deux beaucerons aperçu dans la dune marchand, à Zuydcoote. / © Alice Bué

Nouvelle attaque

Deux des treize chèvres retrouvées mortes dans la dune Marchand, à Zuydcoote. / © Alice Bué

Risque pour l’Homme ?

On ne verra plus de chèvres sur les dunes de Zuydcoote. Depuis mars 2016, elles déambulaient pourtant tranquillement et broutaient les broussailles de la. Les gardes départementaux avaient passé des conventions avec quelques éleveurs du littoral pour faire de. Ces "petites tondeuses écologiques", comme l’explique Alice Bué, responsable des gardes départementaux du littoral, étaient und'entretenir les 20 hectares clôturés de la dune.Mais depuis une année,par les gardes du site. Un mystère qui semble trouver une explication aujourd’hui.Tou commence en mars 2018 :ont été retrouvées mortes. L'information est directement transmise à l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), qui analyse les blessures., leest alors déclenché. Entre temps, deux chiens sont repérés en divagation par les gardes : il s’agit de, des chiens de berger.Après cette première attaque, d’autres chèvres sont introduites sur le site. Mais en octobre 2018,sont retrouvées mortes, avec les mêmes traces de morsure au niveau du cou. L’ONCFS est catégorique,. "On fait alors le lien avec les deux beaucerons" explique Alice Bué. Un mois plus tard, lors d’une animation avec un public, les deux chiens sont de nouveau repérés par un garde. Une plainte est déposée auprès de l’ONCFS, et ledu chien est contacté. Il est alors catégorique : avec les nouvelles clôtures qu'il a installées,En février 2019, un nouveau troupeau de chèvres prend possession de la dune. "J'ai appelé le propriétaire des deux chiens pour l'avertir, il m'a dit que je ne devais plus me faire de soucis" affirme Alice Bué. Début mars, elle reçoit pourtant un appel de la police municipale pour lui signaler la présence de deux chiens en divagation.sont alors adressées au propriétaire.Le 18 mars, Alice Bué se rend dans la dune. Elle raconte : "je rentre dans la zone,. Je m’avance alors vers une première mare, et j’y découvre, flottant à la surface. Puisun peu plus loin."C’est décidé,. "On ne peut plus continuer ainsi" déplore Alice Bué, "on n’est pas prêt à remettre des chèvres. Pour les bienfaits de la dune et les bienfaits écologiques,."Alice Bué imagine désormais le pire : "on ne sait jamais,. Imaginez si l’instinct prend le dessus en voyant un gamin courir ? Si ça tombe demain, ça sera peut-être un enfant qui sera attaqué." Le risque est néanmoins faible.Les chiens sont toujours présents à Zuydcoote. Et ces mésaventures n'ont pas seulement touché les treize chèvres tuées dans la dune. Un voisin aurait découvert en 2018 sesdans son jardin, non loin du lieu d’habitation du couple propriétaire des deux chiens.