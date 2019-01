Eecke : Caly, 14 ans, retrouvée dans le grenier d'un homme 1 mois et demi après sa disparition à Marseille

Rencontre sur Internet

La jeune Marseillaisedernier a été retrouvée saine et sauve mercredi 30 janvier dans une habitation de, près de Cassel (Nord). Une information de La Voix du Nord confirmée par une source proche de l'enquête.Caly,, était cachée dans des"difficiles d'accès", chez un homme prénommé Johnatan, âgé de. Ce dernier est en garde à vue pourL'adolescente se trouve désormais en sécurité au côté de sa mère, qui a fait le déplacement depuis les Bouches-du-Rhône.Cette enquête pouravait été confiée vendredi dernier à la, compte-tenu de la possible localisation de Caly, dans les. Depuis le début des investigations, il était quasiment établi que l'adolescente pouvait avoir rejoint un certain Johnatan dans le Nord, depuis Marseille.Mercredi matin, après avoir identifié et localisé le domicile de l'individu,se sont présentés chez lui à 6h30. En ouvrant la porte, l'intéressé a bien reconnu avoir eu des contacts suravec la jeune fille, mais a nié sa présence chez lui. Les militaires ont procédé à une"minutieuse" et ont découvert Caly cachée dans le grenier. "En bonne santé".Caly, qui a déclaré avoir rejoint l'homme de son plein gré, doit faire l'objet d'Johnatan, sans emploi et déjà défavorablement connu de la justice pour des faits similaires, devrait être déféré vendredi matin devant un magistrat dunkerquois.