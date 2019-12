Emmanuel Macron rend hommage à Fabien Thiémé, maire de Marly et ancien député communiste du Nord

Le président de la République, Emmanuel Macron a rendu hommage au maire de Marly, Fabien Thiémé, décédé ce vendredi 27 décembre . Dans un communiqué partagé ce dimanche 29 décembre, il salue un "homme au service des autres"."En 2008, il avait été élu maire de Marly, une commune de la banlieue de Valenciennes et il remplissait cette fonction avec une énergie et un humanisme reconnus de tous", souligne le chef de l'Etat.Le décès de Fabien Thiémé à l'âge de 67 ans a suscité de nombreuses réactions d'hommage dans la région , de la maire de Lille Martine Aubry (PS), au président des Hauts-de-France Xavier Bertrand (ex-LR), en passant par le numéro un du PCF et député du Nord Fabien Roussel, ou encore l'ancien maire centriste de Valenciennes Jean-Louis Borloo.Il "savait travailler avec tout le monde pour tendre plus sûrement à l'intérêt général", a affirmé Emmanuel Macron.