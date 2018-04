Empoisonnements de chiens en Pévèle : une vétérinaire veut réunir des preuves

Plainte collective

Empoisonnements d'animaux en Pévèle : une vétérinaire veut réunir des preuves

Deux cas ces 15 derniers jours, dont un. Dans la, les propriétaires desont sur leurs gardes, face à un risque d'de leurs compagnons. Chaque année au printemps, au moins une dizaine de chiens sont touchés dans ce territoire, par un empoisonnement au. Un puissant, interdit en Europe. Lese présente sous forme de petits granulés noirs et peut être mortel en très peu de temps. Diarrhées, vomissements, puis rapidement un coma suivi de mort en fonction de la quantité ingérée., une vétérinaire essaie de réunir desafin de pouvoir déposer uneet déclencher une enquête, les plaintes individuelles n'étant semble-t-il pas reçues en gendarmerie. Si lene conduit heureusement pas toujours jusqu'à la mort des animaux, leappelle les propriétaires à se rendre à son cabinet même en cas de simples vomissements ou diarrhées de leurs bêtes. Des analyses de prélèvements peuvent lui permettre d'accumuler ces preuves, si toutefois du Temik y est détecté.Le Dr Cottin rappelle que ce poison peut avoir les mêmes effets sur les enfants ou les animaux de plus grande taille, et appelle les habitants de laà la plus grande vigilance.