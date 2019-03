Englos : après un accident sur l'A25, il agresse une famille avec enfants, vole la voiture puis une autre

Un jeune majeur a été interpellé, ce dimanche 17 mars, après avoir volé le véhicule d'une famille avec qui il avait eu un accrochage un peu plus tôt près de Lille.



Les faits démarrent sur l'autoroute A25 aux alentours de 10h30, à la suite d'un accident de la circulation dans le sens Lille-Dunkerque, à hauteur d'Englos. Le conducteur de l'un des véhicules, né en 1995, s'en est alors pris à la famille qui se trouvait dans l'autre voiture arrêtée sur la voie.

Deux car-jackings

Il s'est alors emparé de leur véhicule, une BMW, et a pris la fuite en direction de Dunkerque. Le voleur est sorti à hauteur d'Hazebrouck, puis a tenté de serrer une autre voiture contre une glissière de la bretelle de sortie. L'automobiliste agressée a réussi à prendre la fuite.



Déterminé, le jeune malfrat a alors stationné la BMW en travers de la route, et a stoppé une Citroën DS3 conduite par une femme, en se faisant passer pour un policier. Il est reparti avec sa voiture.



L'individu a pu être interpellé par les gendarmes un peu plus tard devant le domicile de ses parents à Vieux-Berquin. Il avait abandonné la DS3 à l'entrée du village.



L'homme a par la suite été remis aux CRS et placé en garde à vue. Les deux adultes agressés et légèrement blessés sur l'A25 ainsi que les deux enfants choqués ont été transportés pris en charge au CHR Lille.