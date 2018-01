Épiphanie : pour changer de la galette, voici le fromage avec une fève

Un fromager de Saint-Aubin, dans l'Avesnois, a décidé de concurrencer la traditionnelle galette des rois. Pour l'Épiphanie, il propose un fromage où il a dissimulé une fève. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Anaïs Hanquet, Bertrand Théry, Fabien Cardoën

En vente pendant deux semaines

Une petite vache en porcelaineVoici le "Secret du Roi" ou plutôt le secret d'Alexandre Gravez, de la Ferme du Pont des Loups. "Il ne faut pas en oublier", explique le fromager concentré sur ses fèves. "Parce qu'un client qui n'aurait pas de fève serait trop déçu."Cette année, pour fêter l'Épiphanie ce fromager du Nord a décidé de. "C'est un fromage lactique qui va prendre une croûte fleurie et dans lequel on pourra trancher pour avoir notre fève", ajoute-t-il.Mais avant d'en arriver là, il reste encore du travail. Recouvrir les fèves avec une bonne couche de fromage, retourner les boules cinq fois en une seule journée.: le moment clé pour que le fromage gagne toute sa saveur."Il y a quinze jours d'affinage. Ils vont rester ensuite en papier", précise Alexandre Gravez. "C'est un fromage qui continue à s'affiner en papier. Il va commencer à s'affiner autour de la croûte et il va devenir vraiment très crémeux. Il peut même changer de couleur, puis il va vieillir."Dans la boutique, les clients se pressent. Le "Secret du Roi" ne sera en vente que deux semaines. Arnaud a parcouruet sa fève."Je viens de la Marne, donc je fais quelques kilomètres pour venir goûter ces fromages", confie-t-il. "J'avais vu sur leur page Facebook un nouveau fromage donc envie de le goûter. On va le goûter avec des amis au Nouvel An."Comptez. Le prix pour découvrir vous aussi le "Secret du Roi".